جامعة حلوان: لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
اية حمروشي
Advertisements
نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية مجموعة من اللقاءات التعريفية بالكلية وبرامجها للطلاب الجدد وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا وذلك تحت إشراف وتنظيم الأستاذ الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. 

و تضمنت اللقاءات مناقشة العديد من الموضوعات وهي:

1- ضرورة الالتزام بالإجراءات الأحترازية كاملة وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكلية والالتزام بالتباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظا علي سلامتهم.

2- التعريف بالتعليم الهجين الذي أصبح أمرا ضروريا وحتميًا في ظل استمرار جائحة كورونا.

3- إنشاء وحدة النشر بالكلية للحصول على المادة العلمية المسجلة أون لاين علي فلاشة.

4- التعرف علي الأنشطة الطلابية بالكلية وكيفية التقديم لها وتنمية مهاراتهم المعرفية والتقدم نحو الافضل. 

وخلال اللقاءات تم فتح باب المناقشة بين الطلاب والأستاذ الدكتور صبري رمضان علام عميد الكلية للتعرف علي البرامج الجديدة وهي:

1- برنامج تكنولوجيا السيارات الهجين الذي يُؤهل الخريجين لتطبيق المهارات التكنولوجية والتقنية الإدارية اللازمة لدخول وظائف السيارات التنافسية المحلية والاقليمية والعالمية (تعليمًا وصناعةً وبيعًا وتشغيلًا وصيانةً).

2- برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك وتتمثل مهمة برنامج تكنولوجيا الميكاترونيات في جامعة حلوان في إعداد خريجين موجهين للتطبيق بالمهارات التكنولوجية والتقنية والإدارية اللازمة لدخول وظائف الميكاترونيات التنافسية العالمية. 

أوضح الأستاذ الدكتور حسام حسن عبدالغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن هناك فارق كبير بين المراحل السابقة من التعليم والمرحلة الجديدة من حيث النضج الفكري وطريقة التعامل ونوه سيادته إلى ضرورة توفير أجواء دراسية ومناخ تعليمي ملائم للطلاب يساعدهم علي النجاح والتفوق وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بالكلية.

عقدت اللقاءات بحضور أ.د أحمد بكر البساطي منسق الأنشطة الطلابية وأ.د ناصر عبد الوهاب أيوب رئيس قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية وأ ياسر السيد عبد السلام أمين الكلية. 

جامعة حلوان: لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم
جامعة حلوان: لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم
جامعة حلوان: لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم
جامعة حلوان: لقاءات تعريفية بكلية التكنولوجيا والتعليم

أخبار تهمك

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

طليق الفنانة بوسي يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويُعلق:"دمرتلي حياتي وشغلي وحرمتني من ابني"

منذ ساعتين

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 19 ساعة

عرض أوروبي جديد لنجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

11:25 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه