محافظ القليوبية يتفقد قافلة طبية بيطرية بقرية إمياي بطوخ

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تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، القافلة البيطرية التي تنظمها المحافظة ومديرية الطب البيطري بالمحافظة بقرية إمياي بطوخ، بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات بالهرم.



ترأس القافلة، الدكتور هاني محمد حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيواني، وحضور الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري.



وكشفت القافلة على أكثر من 300 حيوان بالقرية والقري المجاورة، وقدمت القافلة علاج مجاني للحيوانات، وفحص الطلايق المستخدمة للتقليح بالقرى التي جرى زيارتها، وإجراء عمليات جراحية والرعاية التناسلية، وتدريب الأطباء البيطريين على استخدام جهاز السونار لفحص وتشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية في قرى ومراكز المحافظة.



وتفقد محافظ القليوبية، خلال الزيارة الخدمات التي تقدمها القافلة من خلال الفحص المجاني بالسونار البيطري، وتقديم العلاج المجاني، حيث تقدم بالشكر لكل فريق القافلة على دعمهم المستمر لمحافظة القليوبية، وإقامة قوافل بيطرية مجانية بمشاركة فعالة من معهد البحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية.