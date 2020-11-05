بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات جورجيا: ترامب 49.6 بالمئة مقابل 49.1 لبايدن

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
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أعلن مركز إديسون للأبحاث، أنه بعد فرز 95 بالمئة من الأصوات في ولاية جورجيا، حصل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب على 49.6 بالمئة، وجو بايدن 49.1 بالمئة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وتقدم الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب، في ولايات جورجيا وميشيغان وكارولاينا الشمالية وبنسلفانيا وألاسكا، فيما تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولايتي نيفادا وويسكونسن.

 

وحتى الآن حصل ترامب على أصوات 214 من مندوبي المجمع الانتخابي، فيما نال منافسه بايدن 264 صوتا، علما بأنه يكفي للفوز في الاستحقاق الرئاسي الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية.

 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قدرت عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

 

ويذكر أن المرشح الفائز، يحتاج إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

 

وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

 

وشهدت الساعات الماضية منافسة شرسة وحاسمة، بين كلا من الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

 

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في كل من ولايات بنسيلفانيا، وفرجينيا، وكونيتيكيت، وإنديانا، وكنتاكي، ونيوجرسي، ونيويورك، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وفرجينيا.

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