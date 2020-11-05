للحفاظ علىي الملكية.. تركيب "باركود" لكل عمارة سكنية بمصيف بلطيم (صور)

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أعلن العميد هاني عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم البدء في تركيب نظام الباركود لكل عمارة بالمدينة وذلك في اطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وذلك لأول مرة يتم تطبيقة علي مستوي الجمهورية.



وأضاف رئيس مصيف بلطيم، في بيان، أن هذا النظام يساعد في الحفاظ علي الملكية وتوفير جميع الخدمات بشكل سهل وتيسيرها في فترة زمنية قصيرة كذا تقليل التعديات والمخالفات، كما يتيح نظام الباركود من خلال ابلكيشن علي الموبيل معرفة كافة تفاصيل العمارة.



وفي سياق متصل، فقد قام العميد هانى محمد عبد القوى، بمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة أعمال دهان وتجميل الأرصفة والبلدورات وقص وتهذيب الأشجار بالإضافة لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وازالة الحشائش الضارة وغسيل الشوارع والأرصفة. بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها.



كما تابع أعمال التطوير بالشوارع الرئيسية من تركيب بندورات وعمل رصيف لحماية الأسفلت من التآكل تمهيدا لوضع بلاط الإنتر لوك واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصه ومداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير وقسم الحملة الصحية