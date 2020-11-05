بالبينك.. منه فضالي تخطف فوب محبيها بهذه الإطلالة

Advertisements

غازلت الفنانة منه فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت منه بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون البينك وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت ميكب هادئ يبرز جمالها.



وعلقت منه على الصورة وكتبت : أنا مصدر القوة لنفسي.



في سياق متصل، تشارك منه فضالي في بطولة فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، أحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.



وتدور أحداث الفيلم حول صراع يدخله "حربي" ويقدم هذه الشخصية الفنان أحمد زاهر بسبب "شجن" التي يريد مالك إحدى القرى السياحية الزواج منها، ويتعرض "حربي" لأزمة تقلب حياته رأسًا علي عقب ليصبح بلطجيا، ويدخل السجن بصحبة صديقة "منصور" الذى يجسد دوره نضال الشافعي، ومع تطور الأحداث تظهر عبير صبرى "ناهد" التي تعمل بالمحاماة، وتقرر الدفاع عنهما، لكى تضمهما لعصابة المافيا.

