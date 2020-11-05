الدواء: تشجيع الاستثمار في مجال الأدوية المبتكرة مع شركاء الصناعة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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عقدت هيئة الدواء المصرية أمس الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 إجتماعًا موسعا مع ممثلي صناعة الدواء في مصر، وذلك لمناقشة سبل تدعيم وتطوير صناعة الأدوية المبتكرة، ووضع آلية عمل جديدة لتسجيل المستحضرات المبتكرة، والأستماع إلى آراء ممثلى شركات الأدوية، ومعرفة المعوقات التى تواجههم عند تسجيل هذه النوعية من المستحضرات.

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه قد تم الاتفاق على عمل مسودة مبدئية للأدلة التنظيمية الخاصة بآلية العمل، وأنه سوف يتم عرضها ومناقشتها مع ممثلى شركات الأدوية، مؤكدا حرص الهيئة على عقد اجتماعات أخرى من أجل وضع رؤية كاملة لتطوير سياسات تسجيل المستحضرات المبتكرة بمصر.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن ممثلي شركات الدواء طالبوا الهيئة بضرورة توفير حزمة من الحوافز التشجيعية، والمتمثلة في سرعة إتمام عملية تسجيل المستحضرات المبتكرة، والحصول على أفضلية في التسعير تتناسب مع الجهد البحثي المبذول، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية تواجه عملية إنتاج الأدوية المبتكرة.

ويعتبر المنتج الدوائي المبتكر منتجًا دوائيًا محلى الصنع يحتوي على مادة فعالة جديدة لم يسبق لها الحصول على موافقة تسويقية، أو يكون عبارة عن شكل دوائي جديد مرتبطًا بطريقة تناول جديدة، أو يكون استخدام جديد غير الاستخدام السابق للأغراض التي كان يتم استخدامه من أجلها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى إقامة شراكة فعالة مع ممثلي صناعة الدواء في مصر، كذلك دعمها لسوق الدواء المصري من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الدوائي بشكل عام، ودعم المستحضرات الدوائية المبتكرة بشكل خاص، والتي تساهم بشكل كبير في سد الاحتياجات الدوائية بسوق الدواء المصري.

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