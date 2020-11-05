تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لبلدية المحله

إعتمد مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، تشكيل أفراد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.





ويضم الجهاز الفني للفريق المحلاوي، كلاً من :





- حماده علوي رئيس جهاز- رمضان السيد مدير فني- احمد نخله مدرب عام- طلحه راغب مدرب- عاطف خضر مدرب حراس- شريف عذب مخطط أحمال- عزت الغباري مدير إداري- احمد الأشقر مدير شئون لاعبين- احمد سليمان مسئول السيستم- عبد الصمد خطاب اداري- روؤف فوده طبيب- أحمد حسين علاج طبيعي- محمد عبد الفتاح إصابات ملاعب- صبرى عبد الودود تأهيل