تعرف على تشكيل الجهاز الفنى لبلدية المحله
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
مصطفى الجندي
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إعتمد مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، تشكيل أفراد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020-2021.
ويضم الجهاز الفني للفريق المحلاوي، كلاً من :
- حماده علوي رئيس جهاز
- رمضان السيد مدير فني
- احمد نخله مدرب عام
- طلحه راغب مدرب
- عاطف خضر مدرب حراس
- شريف عذب مخطط أحمال
- عزت الغباري مدير إداري
- احمد الأشقر مدير شئون لاعبين
- احمد سليمان مسئول السيستم
- عبد الصمد خطاب اداري
- روؤف فوده طبيب
- أحمد حسين علاج طبيعي
- محمد عبد الفتاح إصابات ملاعب
- صبرى عبد الودود تأهيل