سفاجا تطلق مبادرة "حضَانة الابتكار" لتشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير المدينة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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أعلنت الدكتورة هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عن اطلق مبادرة "حضَانة الابتكار" لتلقي الأفكار التي تدعم تطوير وتجميل مدينة سفاجا في كافة المجالات والقطاعات، وتشجيع الشباب على المشاركة في تنمية وإرتقاء مدينتهم.

أوضحت "المغربي" أنه فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بخلق قنوات تواصل بين المواطنين والجهاز الإداري، أطلق المكتب الفني بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا برئاسة محمود سعد كلحي مبادرة "حضَانة الابتكار" تحت شعار ( إبدع.... إبتكر)، لتجميع كل الأفكار التي يمكن من شأنها تطوير المدينة وتجميلها بحيث يتم تجميع الأفكار وتقديمها للقيادات والمحافظ لتنفيذ الممكن منها.

واضافت "رئيس المدينة" إن فكرة حضَانة الابتكار تساعد الوحدة المحلية لمدينة سفاجا على تحديد أولوياتها الفترة القادمة بناء على ما يحدده المواطنون من خلال اقتراحاتهم.

ومن جانبه أشار محمود كلحي، مدير المكتب الفني انه تم إنشاء جروب للواتس اب لتلقي الأفكار مهما كانت وفي جميع المجالات والقطاعات، مؤكدا أن الجروب ليس للشكاوي، وأنما الأفكار الخلاقة الإبداعية، حيث يتم المشاركة من خلال هذا الرابط( https:chat.whatsapp.comJ43ycuXS1faHYBk4nd12J2).

وطالبت "المغربي" الشباب وأهالي سفاجا بالمشاركة في المبادرة لاختيار الأفكار التي تتيح فرصة تقديم الأفكار وعرض الرؤى الجديدة والاقتراحات التي تكون لصالح الدولة، موضحة أن الأجهزة المعنية سوف تدرس الاقتراح المقدم من الحضانة ووضع آلية لتفيذها، في إطار السياسية العامة التي تنتهجها الدولةو القيادة السياسية لمشاركة الشباب في صناعة القرار.

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