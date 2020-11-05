محافظ مطروح: افتتاح قلعة شالي غدا.. وبدأنا إصلاح طريق سيوة (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخطيط العمراني الشامل لسيوة جعل كل الأجهزة والوزارات تتحرك في اتجاهها، لافتًا إلى أنه يجرى الاستعدادا لافتتاح تطوير وتجميل قلعة شالي وهو معلم أثري تاريخي بالواحة.

وأضاف شعيب خلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي دعم ترميم وتطوير قلعة شالي وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار، إذ بدأت هذه العملية منذ عام 2018، وغدًا سيكون الافتتاح بحضور وزير السياحة والآثار ووزيرة البيئة ووزيرة التعاون الدولي وبعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة. 

وتابع، أن أبناء سيوة بنوا القلعة للدفع عن أنفسهم ضد القبائل الأخرى التي حاولت الإغارة عليها وفي عشرينات القرن الماضي نزل الناس من القلعة بسبب شدة مياه الأمطار، لكن ترميمها سيجعلها تعود إلى ما كانت عليه من قبل. 

وأردف، أن الرئيس السيسي وجه بحل مشكلة الصرف الزراعي بواحة سيوة التي تعاني منها منذ أكثر من 20 سنة: "اطلعنا على المشكلات بحضور شيوخ القبائل، وبدأنا وضع أيدينا على مشكلاتهم لتنفيذ حلول جذرية ودائمة لها بتوجيهات الرئيس، وبدأنا العمل على حل أزمة الصرف الزراعي بالفعل". 

وحول طريق "سيوة- مطروح"، أكد أن حالته ليست جيدة وكان يجعل بعض السياح يحجمون عن الذهاب إلى الواحة، لكن القيادة السياسية وجهت بالعمل على تطويره، وبالفعل فإن أعمال التطوير بدأت وسيكون مزدوجًا، الأول أسفلتي للمسافرين والآخر خرساني لعربات النقل الثقيل وسيكون ضمن بعض الأمور التي ستجذب السياح إلى الواحة.

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