مي سليم برفقة شقيقتيها ميس ودانا فى أحدث ظهور بإنستجرام

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي بالصورة برفقة شقيقتيها ميس حمدان ودانا حمدان.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة ومن أبرزها "ثلاث قمرات ربنا يحفظكم".

يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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