ننشر اعترافات المتهمين بحرق الوحدة المحلية بالجبل الأصفر بالخانكة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، اليوم الخميس، حبس موظفة بالوحدة المحلية بالجبل الأصفر وزوجها عامل في إتهامهما بحرق غرفة بالوحدة محل عمل المتهمه الاولي لحرق ملفات خاصة بإرتكابها مخالفات مالية وإدارية جسيمه

اعترفت المتهمه بإرتكابها الواقعة حيث إتفت مع زوجها علي إضرام النيران بالغرفه محل عملها وأعدت هي وهو زجاجه تحوي كيروسين وتوجهت للعمل صباح يوم الواقعة لمباشرة عملها بالوحدة وعقب إنتهائها قامت بوضع مسمار بإحدي ضلف الشباك بالغرفة لمنع إحكام إغلاقه

أضافت عقب ذلك توجهت مع زوجي للوحدة مرتدية النقاب فيما وضع زوجي شال لإخفاء وجهه ولدي وصولنا إلي الوحدة توليت مراقبة للطريق والمارة وقام زوجي بفتح باب الشباك والقي بداخل الغرفة الكيروسين واتبعها بقطعة قماس قام بإشعالها وقمنا بالفرار حتي وقعنا في يد رجال المباحث.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة نشوب حريق عمد بالوحدة المحلية بقرية الجبل الأصفر بمركز الخانكة حيث تبين ان موظفة بالوحدة وزوجها عامل سكبا كيروسين وأشعلا النار بالغرف لحرق ملف به مخالفات مالية للموظفة.

ألقي القبض علي المتهمه وزوجها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد محمد حسني مدير فرع البحث الجنائي بالخانكة بإكتشاف مسئولي الوحدة المحلية بالجبل الأصفر بوجود أثار حريق علي حائط ودولاب غرفة الإيرادات والمخازن وإحتراق بعض الملفات الفارغة.

جري إخماد الحريق ومنع إمتداده لباقي الغرفه وجري تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

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