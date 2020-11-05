لامبارد يوضح حالة هافيرتز بعد إصابته بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن حالة كاي هافيرتز لاعب البلوز، وذلك بعد إصابته بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وفاز تشيلسي على رين الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وقال لامبارد، في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" الإنجليزية: "إصابة هافيرتز ظهرت من خلال فحوصات يويفا يوم الاثنين الماضي".


وتابع: "أعدنا الاختبار أمس لكن الجميع نتيجته جاءت سلبية في الفريق، لقد تحدثت إلى هافيرتز عدة مرات".


وأضاف: "هو في المنزل في العزلة، لديه أعراض طفيفة ولكنه بخير، تحدثت معه قبل مباراتنا أمس بساعتين".


وأتم: "إنه على ما يرام، هو يفعل كل شيء بشكل صحيح".

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