محترف مصري جديد على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:25 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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كشف تقارير صحفية ، أن الأهلي يستهدف التعاقد مع أحد النجوم المصريين المحترفين في الخارج، خلال موسم الانتقالات الجاري.


وتلقى الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين، يعرض من خلاله خدمات المحترف المصري أمير عادل، لاعب فريق سارسبورج النرويجي.


وأكد، أن اللاعب يمتلك الجنسيتين، المصرية والدانماركية، وتم ترشيح اسمه على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي.


وتشير التكهنات، أن اللاعب سيتم صرف النظر عن التعاقد معه، بسبب امتلاك الأهلي عدة لاعبين مميزين في هذا المركز، مثل ناصر ماهر ومحمد مجدي أفشة.

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