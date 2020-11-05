صندرق"الإسكان الاجتماعى" يحذر المواطنين من الانسياق خلف الصفحات المضللة عبر"فيس بوك"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:32 ص
مي عبد الحميد
مي عبد الحميد
أحمد الشيخ
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حذرت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين من  الانسياق خلف الصفحات المضللة المنتشرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتى تخص شركات عقارية وأفرادا، تدعي قدرتها على مساعدتهم فى الحصول على وحدات إسكان اجتماعى.

 

وأضافت مى عبدالحميد،  أن هذه الصفحات تهدف إلى الحصول على أموال من المواطنين بزعم تقديم مساعدات لهم خلال عملية الحجز والحصول على الوحدات السكنية بسهولة ويسر، مؤكدة ضرورة تعامل المواطنين بشكل مباشر مع القنوات الرسمية للصندوق.

 

وأوضحت مي عبدالحميد،  أن فرق العمل داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رصدت انتشار صفحات وحسابات وهمية منسوبة لأفراد وشركات عقارية تدعى قدرتها على مراجعة مستندات العملاء والتقديم بدلًا منهم، وضمان حجز الوحدات لهم دون المرور بالصندوق، وتوفير شهادات دخل مزورة وعقود إيجار لوحدات سكنية لاستكمال أوراق التقديم على الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق.

 

وأضافت، أن كافة المعلومات المنشورة عبر هذه الصفحات غير صحيحة، ولا يمكن لهذه الشركات أو الأفراد التأثير على عملية اختيار العملاء وتوزيع الوحدات، حيث يتم ذلك داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصورة منظمة ووفقًا لقواعد محددة ذات طابع إلكتروني لا يسمح بتدخل العنصر البشري، وذلك ضمانًا لتحقيق الشفافية والنزاهة التامة في عملية الاختيار.

 

 

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن الصندوق يمتلك عددًا متنوعًا من قنوات الاتصال التي يمكن للمواطن التواصل معها، مثل  الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/ shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/ shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة الـ9 صباحاً : الـ9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

 

 وقالت مى عبدالحميد: إن عملية التقديم للوحدات السكنية تتم بصورة إلكترونية بسيطة يمكن لأي فرد القيام بها عبر الموقع الرسمي للصندوق www.shmff.gov.eg، وتم توضيح هذه الخطوات بدقة عبر كراسة الشروط، وقام الصندوق باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات المضللة والقائمين عليها.

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