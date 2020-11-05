بلاغ يتهم أستاذ بجامعة الإسكندرية بازدراء الدين الإسلامى والسخرية من الرسول (فيديو)

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:34 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية، قيد تحت رقم 5770 لسنة 2020 بلاغات محام عام اول، اتهم فيه محمد المهدلى الدكتور بهيئة تدريس جامعة الاسكندرية بمعهد الخدمة الاجتماعية بازدراء الدين الاسلامى.

واضاف محمود، ان المقدم ضده البلاغ وخلال مناقشته لاحدى المواضيع الدينية وصف آية من آيات القرآن الكريم بلفظ خارج وهو ما يعد معه مرتكبا لجريمة ازدراء الدين الاسلامى وذلك لاهانته القرآن واصراره على ترديد تلك الاهانة، كما اتهم محمود فى البلاغ ذاته الاستاذ الجامعى بالسخرية من الرسول عليه الصلاة والسلام وترديد عبارات السخرية والاستهزاء منه على مدار الفيديو وهو مايعد معه متهما بجريمة ازدراء الدين الاسلامى والسخرية من الرسول بموجب المادة 98 فقرة ( و) من قانون العقوبات المصري والتى تعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ضد كل من يزدرى الدين الاسلامى ويسخر من الرسول الكريم. 

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضده البلاغ محمد المهدلى، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب تحريات الاجهزة الامنية حول ظروف وملابسات الواقعة، واحالته الي محاكمة جنائية عاجلة. 

وارفق محمود فى بلاغه اسطوانة مدمجة تتضمنت الاتهامات الموجهه ضد المقدم ضده البلاغ كأدلة اتهام وادانة ضد الاستاذ الجامعى.

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