استشاري طب نفسي تقدم روشتة التخلص من "اكتئاب الخريف" (فيديو)

قالت الدكتورة شيرين الدردريري استشاري الطب النفسي، إن التنقل بين الفصول يشهد بعض إصابات الاكتئاب، وهو ما ينطبق على التنقل من الصيف الذي يشهد العطلات والمصايف والانفتاح على الطبيعة إلى الشتاء الذي يشهد درجات حرارة تؤدي إلى البقاء في المنزل والإصابة بالبرد وبداية العام الدراسي.





وأضافت "الدرديري"، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الخميس، أن ارتباط المدارس بفصل الشتاء يؤدي إلى حالة معينة من الالتزام بعد فترة الصيف التي تشهد قدرًا كبيرًا من الحرية، وهو ما يقيد حركة الناس وحريتهم في السفر وهو ما يؤدي إلى الإصابة بنوع من الاضطراب المزاجي.





وتابعت: "تغيير منطقة الراحة بتعمل لنا نوع من القريفة والاضطراب المزاجي بخلاف الجو العام، ولا يجب الاستسلام لاكتئاب فترة الخريف، ويجب أو يولد أمل جديد كل يوم لأي شخص وأن يحدد أهدافه".





وأردفت، أن الإصابة بالاكتئاب والاضطرابات المزاجية لها علاقة بنوع الشخصية وقدرتها على التغلب على الضغوط النفسية، ناصحة المواطنين بالتركيز على الجوانب الإيجابية والتخطيط لليوم منذ بدايته.



