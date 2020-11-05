اليوم البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس أنه سيقوم بطرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة...

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.





مصر تتجه لدخول عالم التمويل الأسلامي :