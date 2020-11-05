روسيا تسجل أكثر من 19 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، أكثر من 19 ألف حالة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، في تقريرها اليومي، 19404 إصابات جديدة بالوباء، مقابل 19768 إصابة في اليوم السابق، ما يشكل أكبر زيادة يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

 

وأوضحت غرفة العمليات الروسية، أن أعراض الإصابة لم تظهر لدى 25.9% من المرضى الجدد، مشيرا إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصة موسكو (5255 إصابة) وسان بطرسبورغ (1093 إصابة).

 

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 292 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، بعد قفزة غير مسبوقة بـ389 حالة وفاة في اليوم السابق.

 

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بواقع 1.1% خلال آخر 24 ساعة وأصبح مليونا و712858 إصابة مؤكدة منها 29509 حالات وفاة و404180 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ6874 حالة نشطة منذ أمس).

 

وتماثل 12238 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و279169 شخصا.

 

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 63 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (570 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 405 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وتسعى الحكومة الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم جماعي ضد كورونا في البلاد أواخر الشهر الجاري.

 

وسجلت روسيا رسميا حتى اليوم لقاحين مضادين لكورونا، ومن المتوقع أن يتم تسجيل لقاح ثالث قريبا.

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