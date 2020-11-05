نهائي القرن.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، قمة مثيرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بين فريق الأهلي الزمالك نهاية الشهر الجاري.

وتأهل النادي الأهلي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى الوداد المغربي ذهابا وإيابا 2-0، 3-1 على الترتيب، بينما فاز الزمالك على الرجاء ذهابا وإيابا 1-0و3-1.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري موعداً لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

وستذاع مباراة النهائي الأفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري على قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة للبث الأرضي عبر التليفزيون المصري.