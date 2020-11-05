نهائي القرن.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية والإفريقية، قمة مثيرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستجمع بين فريق الأهلي الزمالك نهاية الشهر الجاري.

 

وتأهل النادي الأهلي تأهله إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى الوداد المغربي ذهابا وإيابا 2-0، 3-1 على الترتيب، بينما فاز الزمالك على الرجاء ذهابا وإيابا 1-0و3-1.

 

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

وحدد الاتحاد الإفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري موعداً لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وستقام المباراة بين الأهلي والزمالك في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت جرينتش على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

 

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

وستذاع مباراة النهائي الأفريقي يوم 27 نوفمبر الجاري على قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة للبث الأرضي عبر التليفزيون المصري.

أخبار تهمك

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 8 ساعات

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الزمالك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

12:00 ص

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

03:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه