طليق الفنانة بوسي يستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي ويُعلق:"دمرتلي حياتي وشغلي وحرمتني من ابني"

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استغاث وليد فطين، طليق الفنانة بوسي ومدير أعمالها السابق، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ما تفعله معه، وإجباره على توقيع عقود شهر عقاري بالإكراه، وتلفيق قضايا مخدرات وسلاح .



ونشر وليد فطين مقطع فيديو له ظهر فيه وهو يخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي ويطالبه بالنظر في شكواه، وأنه يريد إنهاء تلك الخلافات لكي يتمكن من رؤية ابنه.



وقال وليد فطين في الفيديو الذي قام بنشره :"أنه تفاجئ بقسم الطلبية يوم 13/6/2020 بحضورهم بمنزله وأنهم قاموا بإلقاء القبض عليه، وتوجهوا به لقسم الهرم، وأنه تعامل أحسن معاملة".



وأضاف وليد فطين قائلاً :"أوهموني إني في جهة سيادية واحنا في بلد قانون يا ريس، وكل الشكر والتقدير للجهات السيادية اللي في الدولة، وارغموني على توقيعات وتنازلات شهر عقاري وعقود عرفيه بالإكراه، وكانت بوسي موجودة وبتهددني بشخصية عربية مرموقة ومعروفة".





وتابع وليد فطين قائلاً :"وأحب أوضحلك الصورة الست دي مش عاوزة ترجعلي حقي ودمرتلي حياتي وشغلي وسمعتي وحرمتني من ابني وأنا ربنا جعلني سبب لنجاحها بشقايا وتعبي ومجهودي وكل واحد فينا كان متحفظ بحقوقه بموجب أوراق رسمية وقانونية ولفقتلي قضية حطتلي سلاح ومخدرات تحت السرير عشان تخلص مني وتحصل على جميع أوراقها اللي عندي، واخدت فلوسي وممتلكاتي وعربياتي وخزنتي، وأنا من 2015 في مشاكل وقضايا معاها، خسرت كل حاجة مش عارف اعمل ايه، وأنا مش صايع يا ريس عشان تعمل فيا كده، وأعيش طول عمري في قضايا وسجون ومشاكل".



واستكمل كلامه قائلاً:" أنا أقصى طموحي دلوقتي إن اخد فرصة للحياة واشوف ابني واخلص من القضايا اللي ملفقهالي، اعثني يا ريس، وحقق في الواقعة يا ريس".





وكانت الفترة الماضية قج شهدت خلافات عديدة بين المطربة بوسي وطليقها ومدير أعمالها السابق فطين، ووصلت تلك الخلافات للقضاء، وقد صدر حكمًا صدر ضد بوسي بالحبس 9 سنوات لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد قيمتها 30 مليون جنيه، وقيدت القضيتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.



يرجع السبب في ذلك وجود قضايا بينها وبين طليقها فطين سعيد، نتيجة حصوله على أحكام قضائية ضدها بسبب تحريرها لعدد من الشيكات بدون ‏رصيد منذ سنوات، فضلاً عن إخلالها باتفاقات مبرمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها ‏كنسبة عن إدارة ‏أعمالها.