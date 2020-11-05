أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ويشهد اليوم الخميس الموافق 5 نوفمبر انطلاق فعاليات الجولة الرابعة، وتستمر حتى يوم السبت من ذات الشهر.





وتقام اليوم مواجهة نارية تجمع بين الوحدة ونظيره الرائد، وعلى الجانب الآخر تقام اليوم 4 مباريات قوية حيث سيواجه ضمم فريق الفيصلي، وسيلتقي الهلال بنظيره الاتفاق، بينما سيلعب أبها امام الباطن، وسيواجه الاتحاد فريق التعاون.





وتستكمل المنافسات يوم السبت، حين يواجه العبن فريق الأهلي، والفتح أمام الشباب، فيما سيكون النصر على موعد مع القادسية.





وقد جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1- الفتح برصيد 7 نقاط.

2- الهلال برصيد 7 نقاط.

3- الفيصلي برصيد 7 نقاط.

4- الشباب برصيد 7 نقاط.

5- الاتفاق برصيد 6 نقاط.

6- القادسية برصيد 6 نقاط.

7- أهلي جدة برصيد 6 نقاط.

8- اتحاد جدة برصيد 4 نقاط.

9- الرائد برصيد 4 نقاط.

10- أبها برصيد 4 نقاط.

11- التعاون برصيد 4 نقاط.

12- الوحدة برصيد 3 نقاط.

13- الباطن برصيد 3 نقاط.

14- النصر بدون نقاط.

15- ضمك بدون نقاط.

16- العين بدون نقاط.