حسام داغر يشارك جمهوره بصورة من الحرم المكي ويعلق "اللهم ارزقنا الزيارة"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عبر الفنان حسام الداغر عن اشتياقه لزيارة الحرم المكي ، حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بإنستجرام.

وظهر داغر بالصورة من أمام الكعبة وكتب : وحشتني مكة والمدينة اللهم ارزقنا الزيارة .

وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.

وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.

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