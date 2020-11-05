حسام داغر يشارك جمهوره بصورة من الحرم المكي ويعلق "اللهم ارزقنا الزيارة"

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عبر الفنان حسام الداغر عن اشتياقه لزيارة الحرم المكي ، حيث شارك جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بإنستجرام.



وظهر داغر بالصورة من أمام الكعبة وكتب : وحشتني مكة والمدينة اللهم ارزقنا الزيارة .



وعلي صعيد آخر تعد أخر أعمال حسام داغر مسلسل النهاية الذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، والتي تدور أحداثه حول إطار الخيال العلمي.



وشارك في المسلسل كوكبة من الفنانين منهم يوسف ألشريف ، نهال نور ، هاجر أحمد محمد لطفي وآخرين.