أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية استقراراليوم الخميس 5-11-2020، خاصة سعر كيلو الطماطم الذي قفز خلال تعاملات الايام الماضية بسب تراجع المعروض منها.


وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-11-2020:


اسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

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