أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-11-2020

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية استقراراليوم الخميس 5-11-2020، خاصة سعر كيلو الطماطم الذي قفز خلال تعاملات الايام الماضية بسب تراجع المعروض منها.





وتستعرض الفجر من خلال التقرير التالي أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-11-2020:





اسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.