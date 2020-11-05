تعرف على رسالة مها أحمد لنشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
ساندت الفنانة مها أحمد صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت مها أحمد صورة تجمعها بالفنانة نشوى مصطفى ، وذلك عبر حسابها الرسمي إنستجرام وكتبت : ربنا يشفيكي ويعافيكي ، ربنا قادر على كل شئ وترجعى لبيتك وولادك وجمهورك وكل حبايبك .. دعواتكم.

يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى أعلنت أمس عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

أخبار تهمك

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

منذ ساعة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 18 ساعة

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

12:00 ص

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

03:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه