تعرف على رسالة مها أحمد لنشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا

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ساندت الفنانة مها أحمد صديقتها الفنانة نشوى مصطفى بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.



ونشرت مها أحمد صورة تجمعها بالفنانة نشوى مصطفى ، وذلك عبر حسابها الرسمي إنستجرام وكتبت : ربنا يشفيكي ويعافيكي ، ربنا قادر على كل شئ وترجعى لبيتك وولادك وجمهورك وكل حبايبك .. دعواتكم.



يذكر أن الفنانة نشوى مصطفى أعلنت أمس عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا، أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت ارجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللو بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا مايكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يارب، ادعولي"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



