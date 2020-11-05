معاينة حريق هائل بعقار فى الوايلي

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، بانتداب المعمل الجنائي لحريق شب داخل عقار وإرسال تقرير لمعرفة أسباب الحريق وتحديد بدايته ونهايته وخثر التلفيات والخسائر الملحقة به.





تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الوايلى مفادة نشوب حريق بمنزل وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن تحت قيادة اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة والمقدم وائل شرارة نائب مأمور قسم شرطة الوايلى وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق وتبين أن النيران شبت في منزل مكون من ثلاث طوابق خالى من السكان ما عدا خفير يسكن باحد الغرف وكان غير متواجد في الغرفه الخاصه به أثناء حدوث الحريق وتبين عدم وجود إصابات.



