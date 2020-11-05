بعد عرض الحلقة ال 17 مسلسل اطرق بابي يتصدر ترند جوجل

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:56 ص
أماني سلام
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تصدر المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة ال 17 مساء أمس الأربعاء.

مسلسل "اطرق بابي" يعرض في يوم أربعاء عبر شاشة التلفزيون، وهي من أكثر المسلسلات التركية التي لاقت نجاحا كبيرا في مصر.


وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، وتواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فحسب.

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