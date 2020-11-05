على رأسهم لاوتارو.. 4 أهداف مرشحة لجائزة هدف الأسبوع في دوري الأبطال

كشف الحساب الرسمي لـ‘‘شامبيونز ليج‘‘ عن المرشحين الأربعة لجائزة أفضل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم ترشيح كل من لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان والحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ ولويس دياز مهاجم بورتو وموغامد سليمانوف مهاجم كراسنودار للمنافسة على جائزة هدف الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وجاء ترشيح لاوتارو مارتينيز بفضل هدفه الرائع في ريال مدريد الإسباني خلال خسارة إنتر ميلان 3-2، الثلاثاء الماضي في مباراة قدم فيها الأرجنتيني مستوى مميز.





ويعد لاوتارو من أبرز الصفقات التي يخطط برشلونة الإسباني منافس ريال مدريد لضمها في الفترة المقبلة.