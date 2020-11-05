إكرام بدر الدين: نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة الأمريكية غير مسبوقة (فيديو)





قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الأمريكية تشهد مشاركة غير مسبوقة هذه المرة، حيث من المتوقع أن يصل أعداد المشاركين إلى 160 مليون ناخب.





وأضاف بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن هناك بعض الولايات بأمريكا، يطلق عليها "الولايات المتأرجحة" تحسم النتيجة في ظل تكافؤ الفرص فيها بين الثنائي المرشح دونالد ترامب وجو بايدن، على عكس ولايات أخرى، حسم كل منهما فيها نسبته.





وتابع بدر الدين، أن هناك تلويح باللجوء إلى القضاء، حيث أن الوضع الحالي دونالد ترامب حصل على 214 صوت بالمجمع الانتخابي، بينما جو بايدن حصل على 264 صوتًا، مشيرًا إلى أن من سيفوز برئاسة أمريكا لابد أن يحصل في المجمع الانتخابي على 270 صوتًا.





واستطرد حديثه، أن الولايات المتأرجحة تؤثر بشكل كبير على نتيجة الانتخابات الأمريكية، لاسيما وأنها تشهد تغير مستمر، في ظل تقدم مرشح على الآخر ثم تفوق الثاني بشكل مفاجئ بعدما كان متأخرًا، موضحًا أن حملة ترامب أكدت اللجوء على القضاء في عملية الفرز، وهو ما قد يؤدي لتأخر في إعلان النتيجة لبعض الوقت.





واختتم أستاذ العلوم السياسية، أن نتيجة انتخابات الرئاسة من المفترض أن تعلن في غضون يوم أو إثنين على الأكثر إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، بينما إذا تم الطعن على الفرز ربما يُعاد فرز الأصوات مرة أخرى في بعض الولايات، مشيرًا إلى أن الولايات التي ستحسم العملية الانتخابية هم ميتشجان وبنسلفانيا، خصوصًا وأن لهم أهداف كبيرة داخل المجمع الانتخابي.





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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.













وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.









وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".









وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.





وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.





ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.





وحتى الآن حصل ترامب على أصوات 214 من مندوبي المجمع الانتخابي، فيما نال منافسه بايدن 264 صوتا، علما بأنه يكفي للفوز في الاستحقاق الرئاسي الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي.