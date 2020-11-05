أسعار اللحوم البلدي والمستورده اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
لحوم اسعار
لحوم اسعار
الفجر الاقتصادي
Advertisements

حققت اسعار اللحوم استقرار، اليوم  الخميس 5-11-2020، في جميع محلات الجزارة وسط طرح كميات اضافية منها بالمنافذ التابعة لوزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.


وتشهد أسعار اللحوم منذ هذا العام استقرار كبير بعد قيام الدولة بالعديد من المجهودات والمشروعات للسيطرة على ارتفاعتها وتوفيرها للمواطنين، منا مشروع احياء البتلو وافتتاح عدد من المزارع والمجازر الخاصة بتربية العجول.


أسعار اللحوم في محلات الجزارة اليوم الخميس 5-11-2020: 

 سجلت  اللحوم الكندوز 110-130 جنيها .

سجل اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو

 سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو

وسجل أسعارالبفتيك و الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو

 وتراوحت  أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها 

اللحم الجملي 90-100  جنيها للكيلو، 

سعر الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو 

وأسعارالبرجراللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو

 وأسعارالكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.  


 قائمة أسعار اللحوم في منافذ القوات المسلحة :


سعر كيلو اللحمة البتلو يتراوح من 140 جنيه إلي 180 جنيه.

أسعار كيلو اللحمة الجاموسي يتراوح من 110 إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة الجملي اليوم 110 جنيه إلي 130 جنيه.

سعر كيلو اللحمة الضاني البلدي يتراوح بين 130 جنيه إلي 145 جنيه.

 

كيلو اللحمة الضاني المستورد يتراوح 60 جنيه إلي 80 جنيه.

كيلو اللحمة الكندوز يتراوح من 110 جنيه إلي 140 جنيه.

كيلو اللحمة البرازيلي يتراوح من 75 جنيه 85 جنيه.

كيلو اللحمة السوداني يتراوح من 75 جنيه إلي 80 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة البلدي يتراوح من 115 جنيه إلي 130 جنيه.

كيلو اللحمة المفرومة المستورد يصل إلي 74 جنيه.

كيلو الكبدة البلدي اليوم يتراوح من 130 جنيه إلى 140 جنيه.

كيلو الكبدة المستورد يتراوح من 30 جنيه إلي 35 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

سعر كيلو اللحم البرازيلي يصل من 75 إلى 85 جنيه

سعر كيلو اللحم السوداني يصل إلي 70 جنيه

سعر كيلو الضأن المستورد من 65 إلى 85 جنيه

سعر الكبدة المجمدة 80 جنيه

سعر الكبدة البلدي 130 جنية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار اللحوم البلدي والمستوردة اسعار اللحوم البلد اسعار اللحوم

أخبار تهمك

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 20 ساعة

هذه شروط فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 18 ساعة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أول قرار من الزمالك بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 14 دقيقة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يومين

موضوعات متعلقة

اسعار اللحوم اليوم 17-9-2019.. الكندوز يصل إلى 175 جنيها

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 15-11-2019 في الاسواق .. "كندوز" يصل إلى 120 جنيها

اسعار اللحوم اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 في الاسواق المحلية.. الكندوز يصل لـ180 جنيها

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 24-12-2019 في الأسواق المحلية.. المفروم يسجل 130 جنيهًا

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 14-2-2020 بعد ارتفاع سعر المواشي

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 11-3-2020.. ارتفاع جديد في سعر الكندوز

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:15 ص

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

01:43 م

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

12:00 ص

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

03:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه