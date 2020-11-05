محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا مع مدير الأمن لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات النواب

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
محمد عزام
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قبل ايام قليلة من بدء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 والتي ستنطلق يومي ٧و٨ من نوفمبر الجاري عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع اللواء ناصر حريز مدير امن بورسعيد وذلك بحضور نائب مدير الأمن. 

واكد محافظ بورسعيد، أنه تم التنسيق مع مدير الامن علي تأمين جميع اللجان والمقرات الانتخابية من الداخل والخارج وكذلك توفير حرم امن للمواطنيين ورفع جميع السيارات من امام جميع اللجان وذلك من اجل ظهور المحافظة بشكل مشرف مثلما حدث اثناء انتخابات مجلس الشيوخ. 

واشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور الوطنى لرجال الشرطة، وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارًا، ودورهم المشرف فى أى حدث أو مناسبة مهمة للبلاد،مقدما الشكر والتقدير لرجال الشرطة بقيادة اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد الذين استعدوا مبكرا من اجل تأمين انتخابات مجلس النواب والخروج بشكل مشرف ومنظم. 

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥ ألف و٧٩٠ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم اول وثاني بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركز انتخابي يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحا.

والدائرة الثانية تضم اقسام الجنوب ١و٢ واحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركز انتخابي يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحا.

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مجلس نواب 2020 انتخابات مجلس النواب 2020

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