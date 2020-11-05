وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تعتزم زيارة الولايات المتحدة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن مسؤولون، اليوم الخميس، أن كبير الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين - وزيرة خارجية كوريا الجنوبية - تعتزم زيارة واشنطن الأسبوع المقبل، حيث تعهدت سيول بتحالف قوي مع الولايات المتحدة بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوزارة إن وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج وها، ستصل إلى واشنطن يوم الأحد لمدة أربعة أيام، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وتأتي الرحلة بدعوة من وزير الخارجية مايك بومبيو الذي ألغى زيارته المزمعة إلى سيول الشهر الماضي بعد أن ثبتت إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وسيعقد الوزراء اجتماعا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية بما في ذلك المحادثات المتوقفة التي تهدف إلى تفكيك البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

على الرغم من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية، قال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيحافظ على التحالف "القوي" أياً كان الفائز بالبيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأزرق كانج مين سيوك في إفادة صحفية: "بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، لن تحافظ حكومتنا على التحالف القوي مع الولايات المتحدة فحسب، بل ستواصل أيضًا التعاون لتطويره بشكل أكبر".

وأضاف: "سوف نتعاون أيضًا بنشاط مع إدارة جديدة لتحقيق هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وبناء نظام سلام، والتواصل عن كثب بما يتماشى مع التقاليد التي عمل بها البلدان جنبًا إلى جنب مع أي حكومة من بعضهما البعض."

كان البيت الأزرق يراقب الانتخابات الأمريكية بحذر، حيث من المقرر ألا يقوم الرئيس مون جاي إن بأي نشاط عام يوم الخميس. كان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن القومي الرئاسي في الساعة الثالثة بعد الظهر. وقال كانغ (0600 بتوقيت جرينتش) لبحث التطورات.

توقع المرشح الديمقراطي جو بايدن الفوز يوم الأربعاء بعد فوزه في ولايتين أمريكيتين رئيسيتين، في حين زعم الرئيس دونالد ترامب حدوث تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة فرز الأصوات في سباق لم يتم تحديده بعد بعد يوم من إغلاق صناديق الاقتراع.


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