استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 5-11-2020 ، بعد تراجعات حققتها في تعاملات الأمس على اثر هبوط سعر الذهب العالمي.





وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس كالأتى 5-11-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 828 جنيهًا ..

ووصل سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 709 جنيهات.

وسعر الجرام عيار 24 إلى 946 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6624 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية:

صعدت أسعار الذهب في نطاق محدود اليوم، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد يقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.

و صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1909.41 دولار للأونصة.







