فافرينكا يتأهل إلى الدور الثالث من بطولة باريس للتنس

حجز السويسري ستانيسلاس فافرينكا، مقعده في الدور الثالث ببطولة باريس لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، إثر فوزه الأربعاء في الدور الثاني بصعوبة على الأمريكي تومي باول بمجموعتين لواحدة.

واحتاج المصنف الـ20 عالميا لساعتين و21 دقيقة من أجل قلب تأخره في المجموعة الأولى بنتيجة 4-6، إلى فوز في المجموعتين التاليتين بواقع 7-6(7-3) و6-2، ومن ثم حسم المباراة.

وسيخوض فافرينكا اختبارا صعبا في الدور الثالث، عندما يلتقي مع الروسي أندريه روبليف، المصنف الثامن عالميا، والمتوج منذ أيام قليلة بلقب بطولة فيينا المفتوحة.

وكان روبليف قد بلغ الدور الثالث بفوزه على المولدوفي رادو ألبوت بسهولة بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-2.

وستكون المواجهة المقبلة بين فافرينكا وروبليف هي الثالثة في مسيرتيهما، علما بأن الانتصار كان حليف كل منهما في المواجهتين السابقتين.