تظاهرات في ولاية أريزونا الأمريكية أمام بعض مراكز الاقتراع

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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شهدت ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الخميس، تظاهرات أمام بعض مراكز الاقتراع، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين الأمريكيين في 11 ولايات هي فيرجينا ونيويورك ونيوجيرسي ومين وكنتاكي وكونيتيكت وإنديانا ونيوهامبشاير، وفيرجينيا الغربية وأوهايو وكارولينا الشمالية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية ذكرت ذلك شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أمس الثلاثاء سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

 

وحتى الآن شارك أكثر من 90 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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