محافظ كفر الشيخ: نطبق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هناك تشدبد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأماكن العامة، والحكومية، وداخل مركبات النقل الجماعي بالمحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا، وحماية المواطن.





وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم يقومون برش وتعقيم المركبات التي تأتي لهم من محافظات أخرى، معلقا: "المواطن لازم يكون عارف أنه بيحمي نفسه وأسرته وبلده بالتزامه بالإجراءات الاحترازية".





وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه لا يوجد تصاعد في أعداد الإصابات بالمحافظة، ولكنهم يحرصون على تطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لا تحدث زيادة في عدد الحالات المصابة.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99874 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 207 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 108329 حالة من ضمنهم 99874 حالة تم شفاؤها، و6318 حالة وفاة.



