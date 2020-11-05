تشيلسي يحقق رقما مميزا غائبا منذ 10 سنوات

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق تشيلسي رقما مميزا، أمس الأربعاء، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على رين الفرنسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

 

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تشيلسي حافظ على نظافة شباكه في كل البطولات خلال 5 مباريات متتالية، لأول مرة منذ أكتوبر2010.

 

وأشارت إلى أن تشيلسي لم يبدأ دوري أبطال أوروبا بشباك نظيفة في أول 3 جولات منذ موسم 2009-2010.

 

يذكر أن انتصار اليوم وضع تشيلسي في صدارة المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع إشبيلية.

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