الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن دخول مسئولو الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي وأكد اقتراب النجم الأوروجواياني من الأهلي في يناير المقبل.





وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "هناك موافقة من جانب سيرينو على الانضمام للأهلي ومعلوماتي أن المارد الأحمر سيحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وسيتم قيد النجم الأوروجواياني أفريقيًا في الدور الثاني".





وأضاف:"الصفقة ستكون على حساب السنغالي أليو بادجي ويحاول الأهلي حاليًا تقليل المقابل المادي المطلوب من صن داونز لكن كل ما يقال بشأن مفاوضات صن داونز مع ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ليس له أي أساس من الصحة".



