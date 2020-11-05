ننشر أسماء الحادث المروع أعلى كوبري الشهيد باسم فكري بقنا





أسفر الحادث المروري المروع أعلى كوبري الشهيد باسم فكري، منذ قليل، عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفى قوص.









وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من هيئة الإسعاف بقنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بوقوع حادث تصادم ميكروباص مع لودر، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.









وأوضح الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة شفيقه وهب الله العبد، 60 عام، والهام فوزي شحات 55 عاما، بسحجات وكدمات، وحماده محمد احمد 58 عاما،

بكسر بالضلوع، وحفني مصطفى محمد 48 عاما، بكسر بالقدم الأيسر، وحياة عريان نصر الدين 52 عاما، باشتباه كسر بالساق اليسرى.



