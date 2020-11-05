فريق هندسة حلوان يحصل علي جائزة Best Team Spirit في مسابقة دولية للروبوتات

شارك فريق (Robotics (Vikings من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة في المسابقة الدولية (UWR ROV Challenge) والتي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية، وحصل الفريق علي جائزة(Best Team Spirit) لمجهودهم في المسابقة.





وتعد مسابقة ROV للغواصات الآلية عبارة عن منافسة للروبوتات، حيث عرض طلاب جامعة حلوان المشاركين روبوت مائي يعمل تحت الماء ويستطيع تنفيذ مهام الإصلاح والصيانة والتنقيب، وتشمل مهام الروبوت انتشال وزن ٥ كجم والكشف عن المعادن وتحديد المقاسات.





ومسابقة ROV للغواصات الآلية هي مسابقة دولية شارك بها من مصر عدد ١٠ فرق منها فرق الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعتي اسيوط وحلوان.



