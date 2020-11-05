فريق هندسة حلوان يحصل علي جائزة Best Team Spirit في مسابقة دولية للروبوتات
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:48 ص
أية حمروشي
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شارك فريق (Robotics (Vikings من طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة في المسابقة الدولية (UWR ROV Challenge) والتي أقيمت بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية، وحصل الفريق علي جائزة(Best Team Spirit) لمجهودهم في المسابقة.
وتعد مسابقة ROV للغواصات الآلية عبارة عن منافسة للروبوتات، حيث عرض طلاب جامعة حلوان المشاركين روبوت مائي يعمل تحت الماء ويستطيع تنفيذ مهام الإصلاح والصيانة والتنقيب، وتشمل مهام الروبوت انتشال وزن ٥ كجم والكشف عن المعادن وتحديد المقاسات.
ومسابقة ROV للغواصات الآلية هي مسابقة دولية شارك بها من مصر عدد ١٠ فرق منها فرق الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجا والنقل البحري بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وجامعتي اسيوط وحلوان.
هذا وقد شارك ١٠ طلاب من كلية الهندسة بحلوان في المسابقة وهم احمد محمد احمد محمد، محمود محمد عبد الحميد، مصطفي احمد عبد المطلب، عبد الله عادل كامل، صلاح احمد ابراهيم ابراهيم، محمود عمرو محمود، احمد طارق علي حسن، يوسف حسام الدين محمد، احمد صلاح فؤاد، مصطفي ناجي محمد، وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة وفاء عبد النبي والأستاذ مدحت عبد الفتاح علام والأستاذة سمر محمد عبد العاطي بإدارة النشاط العلمي بالجامعة.