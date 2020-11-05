كومان: لست راضيًا عن أداء برشلونة.. والحظ كان حليف تير شتيجن

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن فوز فريقه الصعب على دينامو كييف، بهدفين مقابل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز برشلونة على دينامو كييف بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات كومان عقب المباراة قائلا: أنا سعيد بالنتيجة، لكنني غير راضٍ عن بعض المراحل، لقد كان الحظ حليف تير شتيجن".

وتابع: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وتمكننا من التقدم بسرعة 1-0، ثم أتيحت لنا الفرصة الثانية، من هناك فقدنا السيطرة، وبفضل مارك الذي كان استثنائيًا واصلنا اللعب، لم نكن جيدين بدون الكرة".

وواصل: "بشكل عام نحن جيدون، فزنا في مباريات دوري أبطال أوروبا الثلاث أمر إيجابي للغاية، علينا أن نلعب بشكل جيد وعلينا تحسين اللعبة بدون الكرة".

وأكمل: "المشكلة موجودة، في بعض الأحيان لا يمكنك الضغط وإذا قمت بذلك، فإنك تترك المساحات، لقد لعبوا بشكل جيد وخلقوا خطورة".

وشدد: "بشكل عام دفاعيًا كنا جيدين، لم نعان في أي مباراة من قبل بنفس خطورة الخصم مثل اليوم، يجب علينا تحسين اللعبة بدون الكرة".

وعن تير شتيجن: "تير شتيجن أثبت مرة أخرى أنه حارس مرمى رائع، لقد كان مثاليًا، لقد تدرب جيدًا لمدة أسبوع ورأينا أنه في حالة جيدة لقد أظهر قدراته الليلة".

وأتم: "لينجليه لعب العديد من المباريات وواجه صعوبات بدنية وهذا هو السبب في أننا وضعنا دي يونج في الدفاع، إنه خيار يمكننا الحصول عليه، لقد استفدنا منه".