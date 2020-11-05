أمير مرتضى: أثق في شخصية لاعبي الزمالك.. وهدفنا التتويج بلقب دوري الأبطال

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض لعب في اجواء بعيدة عن كرة القدم بشكل كبير.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، " كنت أثق في لاعبي الزمالك، أنهم قادرين على التأهل، رغم الأجواء التي كانت تحيط بالمباراة".

وواصل، "لاعبو الزمالك يمتلكون شخصية كبيرة ويعلمون جيدًا كيف يلعبون تلك المباريات".

واستكمل، "اللاعبين استشعروا أنهم قدموا أداءا سيئًا خلال الشوط الأول، لذا قاموا بالتحدث سويًا بين الشوطين من أجل تحسين المستوى".

وأشار إلى أنه كان هناك تعسف عجيب من جانب اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي طلبت تحاليل لفرجاني ساسي قبل بداية مباراة الرجاء بـ3 ساعات فقط.

وأوضح أن فرجاني ساسي كان مُهددًا بالغياب عن مباراة الرجاء بسبب بعض الفحوصات المفاجأة التي طلبتها اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي دون أي سبب مقنع في ليلة المباراة.

وتقدم بالشكر إلى الجهاز الطبي بنادي الزمالك، الذي بذل مجهود مُضاعف من أجل تأهيل اللاعبين المُصابين قبل مباراة الرجاء، مختتما، "لم نحقق أي شئ بعد، وهدفنا هو الفوز بالبطولة الإفريقية".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الأربعاء.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.