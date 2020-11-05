د.حماد عبدالله يكتب: نظرة من ثقب الباب " على المجتمع!!









هذه العادة السيئة !! وهى التلصص على أحد من خلف الأبواب الموصدة ومن خلال ثقب الباب !! وهو الثقب الذي كان موجود في النظم القديمة لأقفال وكوالين الأبواب موضع المفتاح القديم الكبير حيث يمكن النظر من خلاله إلى من هم داخل الحجرة وهذا نراه في الأفلام القديمة أو الأفلام الحديثة (التي تروي شيئاً دار فى الزمن الماضي) وأقرب هذه الأفلام هو فيلم (السادات) حينما صور مخرج الفيلم السيدة جيهان السادات(والتى قامت بدورها في الفيلم/ السيدة مني ذكى ) تستخدم ثقب مفتاح باب الصالون لكي ترصد ما سيتم مع السيد / أنور السادات (زوج المستقبل ) حينما تقدم لطلب يديها من والدتها الإنجليزية ووالدها ومن ثقب الباب تسترق السمع والنظر وكما قلت في بداية مقالي هي عادة سيئة للغاية حيث تعتبر إغتصاب لحرية أخرين أغلق عليهم الباب لتناول موضوع ما أو لإجراء حديث ما أو حتى إنفراد شخص بنفسه خلف باب موصد للتصرف بحرية وبإحساس الانفراد بالذات خلف حوائط وباب موصد وإذا "بالمسترق" أو "المتلصص" يقتحم هذه الانفرادية دون علم دون إذن بذلك !! وهذا ينطبق في الحياة العامة على كل ما يحدث ونقرأه في الجرائد و المجلات الخاصة بنشر فضائح الناس ورصد تحركاتهم وتصرفاتهم والتي يمارسونها وهم مطمأنين إلى أنهم غير مرأيين أو مرصودين بكاميرات خفية ولعل برنامج "الكاميرا الخفية" وما نراه على شاشات التليفزيون وخاصة في شهر رمضان بتمسك مقدم











