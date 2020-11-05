أذربيجان: أرمينيا تنتهك وقف إطلاق النار على حدود الدولة

اتهمت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان، أرمينيا، بانتهاك وقف إطلاق النار على حدود الدولة من الساعات المتأخرة من يوم أمس الأربعاء إلى صباح اليوم الخميس.





وجاء في البيان أن "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية قصفت مرة أخرى مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني على حدود الدولة الأرمنية الأذربيجانية بقذائف الهاون والأسلحة الخفيفة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبحسب الوزارة، تعرضت مواقع الوحدات العسكرية الأذربيجانية الموجودة في مناطق توفوز وغاداباي وداشكيسان الأذربيجانية بشكل دوري خلال الليل من قبل القوات المعادية من مناطق بيرد وشامبراك وفاردينيز في أرمينيا.





وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، إن الوضع على خط التماس في جمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها هادئ.





بدأ القتال على خط الاتصال في ناغورنو كاراباخ في 27 سبتمبر، حيث اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض بإطلاق العنان للأعمال العدائية.





أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية - وللمرة الأولى - التعبئة العامة، في حين تم إدخال التعبئة الجزئية في أذربيجان.





وقد أدان المجتمع الدولي بشدة هذا التصعيد ودعا الأطراف إلى تسوية خلافاتهم عبر الحوار، فيما تعهدت تركيا بتقديم دعمها الكامل لأذربيجان.





وقعت يريفان وباكو ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار منذ التصعيد الأولي في سبتمبر، لكن تم كسرها جميعًا فور دخولها حيز التنفيذ.





اندلع صراع ناغورني كاراباخ لأول مرة في أواخر الثمانينيات، حيث أعلنت منطقة الحكم الذاتي ذات الأغلبية الأرمينية الاستقلال عن أذربيجان في عام 1991.





ونتيجة لذلك، شنت باكو ويريفان حربًا واسعة النطاق على المنطقة بين عامي 1992 و 1994 أسفرت عن مقتل حوالي 40 ألف جندي ومدني من الجانبين.





تم التوقيع على وقف إطلاق النار في عام 1994، وظل الصراع مجمدًا، في حين أن جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد (المعروفة أيضًا باسم جمهورية أرتساخ) لا تزال دولة غير معترف بها.







