أذربيجان: أرمينيا تنتهك وقف إطلاق النار على حدود الدولة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
اتهمت وزارة الدفاع في جمهورية أذربيجان، أرمينيا، بانتهاك وقف إطلاق النار على حدود الدولة من الساعات المتأخرة من يوم أمس الأربعاء إلى صباح اليوم الخميس.

وجاء في البيان أن "وحدات من القوات المسلحة الأرمينية قصفت مرة أخرى مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني على حدود الدولة الأرمنية الأذربيجانية بقذائف الهاون والأسلحة الخفيفة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وبحسب الوزارة، تعرضت مواقع الوحدات العسكرية الأذربيجانية الموجودة في مناطق توفوز وغاداباي وداشكيسان الأذربيجانية بشكل دوري خلال الليل من قبل القوات المعادية من مناطق بيرد وشامبراك وفاردينيز في أرمينيا.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية، إن الوضع على خط التماس في جمهورية ناغورنو كاراباخ غير المعترف بها هادئ.

بدأ القتال على خط الاتصال في ناغورنو كاراباخ في 27 سبتمبر، حيث اتهمت أرمينيا وأذربيجان بعضهما البعض بإطلاق العنان للأعمال العدائية.

أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية - وللمرة الأولى - التعبئة العامة، في حين تم إدخال التعبئة الجزئية في أذربيجان.

وقد أدان المجتمع الدولي بشدة هذا التصعيد ودعا الأطراف إلى تسوية خلافاتهم عبر الحوار، فيما تعهدت تركيا بتقديم دعمها الكامل لأذربيجان.

وقعت يريفان وباكو ثلاث اتفاقيات لوقف إطلاق النار منذ التصعيد الأولي في سبتمبر، لكن تم كسرها جميعًا فور دخولها حيز التنفيذ.

اندلع صراع ناغورني كاراباخ لأول مرة في أواخر الثمانينيات، حيث أعلنت منطقة الحكم الذاتي ذات الأغلبية الأرمينية الاستقلال عن أذربيجان في عام 1991.

ونتيجة لذلك، شنت باكو ويريفان حربًا واسعة النطاق على المنطقة بين عامي 1992 و 1994 أسفرت عن مقتل حوالي 40 ألف جندي ومدني من الجانبين.

تم التوقيع على وقف إطلاق النار في عام 1994، وظل الصراع مجمدًا، في حين أن جمهورية ناغورنو كاراباخ المعلنة من جانب واحد (المعروفة أيضًا باسم جمهورية أرتساخ) لا تزال دولة غير معترف بها.



أخبار تهمك

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ أقل من ساعة

الكشف عن موعد انضمام صفقة الموسم إلى الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. لجنة الانتخابات في ولاية بنسلفانيا: لا يمكن الحصول على النتائج ليلة الانتخابات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عماد الدين أديب: أمريكا قد تصبح بلا رئيس وهذا خطر على العالم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُقرر التراجع عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ الإسكندرية: نتعرض لأول نوة حقيقية هذا العام

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يبحث فسخ التعاقد بالتراضي مع نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ يوم

بعد واقعة طفل المرور.. نادي القضاة يوجه رسالة لرواد "التواصل الاجتماعي"

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم ينتصر لطلاب المدارس الخاصة بشأن المصروفات (مستند)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ظهور حالات كورونا فى حكام الـVAR بمواجهة الزمالك والرجاء المغربى

منذ حوالي 19 ساعة

تحذير هام من مرفق الكهرباء بخصوص ترك "الشاحن في الفيشة"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. فيديو جديد لطفل المرور يلقي البيض على مسن في الشارع (فيديو)

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

12:00 ص

عاجل.. وزارة الصحة تتحرك لـ نقل الفنانة نشوى مصطفى للرعاية الصحية

05:26 م

عاجل.. وزير التعليم : إعلان ضوابط صارمة للمدارس الخاصة أول يناير

03:02 ص

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

08:15 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه