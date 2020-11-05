رئيس "بيت الفنون" يهنئ فرقة "رضـا" بنجاحها





هنأ المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أعضاء فرقة "رضــــا " علي ما حققوه من نجاح فى الفترة الأخيرة لحفلاتهم، بحضور الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة .

















جاء ذلك خلال لقاء رئيس البيت وأعضاء الفرقة، أمس الثلاثاء، بمقر قاعة تدريبات الفرقة بمسرح البالون، وأكد عبده خلال اللقاء، على ضرورة اهتمام مدير الفرقة والمشرفين والمدربين، بجميع عناصر الفرقة الجدد، لضمان استمرار نجاح الفرقة، والحرص علي تواصل الأجيال، والمحافظة علي التاريخ الفنى العريق لفرقة رضا .















