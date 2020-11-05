رئيس "بيت الفنون" يهنئ فرقة "رضـا" بنجاحها
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:48 ص
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هنأ المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أعضاء فرقة "رضــــا " علي ما حققوه من نجاح فى الفترة الأخيرة لحفلاتهم، بحضور الدكتور محمود صلاح مدير عام الفرقة .
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البيت وأعضاء الفرقة، أمس الثلاثاء، بمقر قاعة تدريبات الفرقة بمسرح البالون، وأكد عبده خلال اللقاء، على ضرورة اهتمام مدير الفرقة والمشرفين والمدربين، بجميع عناصر الفرقة الجدد، لضمان استمرار نجاح الفرقة، والحرص علي تواصل الأجيال، والمحافظة علي التاريخ الفنى العريق لفرقة رضا .
يذكر أن فرقة رضا قدمت عدة حفلات على مسرح البالون بالعجوزة، وعلى مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، ولاقت نجاح جماهيرى كبير، خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى حفلات ٦٠ عاما على تأسيسها، وأيضا حفلات ليالى تأبين رائد استعراضات الفن الشعبى "محمود رضا" .