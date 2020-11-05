ألمانيا تسجل 19,990 حالة كورونا جديدة في غضون 24 ساعة

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالت الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" لـ 19,990 حالة في غضون الـ24 ساعة الماضية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقد تجاوزت حصيلة الوفيات العالمية بسبب الإصابة بفيروس كورونا 1.224 مليون شخص، في حين تم اكتشاف أكثر من 48 مليون حالة إصابة وتعافي أكثر من 31.8 مليون مريض، وفقًا لـ بالتيمور، جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند، التي تتعقب وتجمع البيانات من السلطات الوطنية والمحلية ووسائل الإعلام ومصادر أخرى.





لا يزال لدى الولايات المتحدة أكبر عدد حالات إصابة بفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل 9,480,292 حالة منذ بداية الوباء. يبلغ عدد القتلى في البلاد حاليًا 233.663.



