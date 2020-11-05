الصين تمنع المسافرين المصابين بفيروس كورونا من بريطانيا وبلجيكا

حظرت سطات البر الرئيسي الصيني دخول بعض المسافرين من بريطانيا وبلجيكا ووضع متطلبات اختبار صارمة على الزائرين من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، حيث أعاد فرض قيود على الحدود استجابة لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" العالمية المتزايدة.





أصدرت السفارة الصينية في بلجيكا بيانًا مشابهًا أعلنت فيه قيودًا على المسافرين من بلجيكا، التي تضم أكبر عدد من الحالات الجديدة المؤكدة للفرد في أوروبا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت السفارة الصينية في بريطانيا، يوم الأربعاء، إن الصين علقت مؤقتًا دخول المواطنين غير الصينيين المسافرين من المملكة المتحدة بسبب وباء فيروس كورونا، حتى لو كانوا يحملون تأشيرات وتصاريح إقامة سارية.





جاء رفض المسافرين غير الصينيين من بريطانيا مع دخول إنجلترا في إغلاق لمدة شهر ابتداء من الخميس.





تعد حصيلة الوفيات في بريطانيا الأعلى في أوروبا وتكافح أكثر من 20 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميًا.





كان التعليق تراجعا جزئيا عن تخفيف في 28 سبتمبر، عندما سمحت الصين لجميع الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة سارية بالدخول. في مارس، حظرت الصين دخول الأجانب استجابةً للوباء.





كما بدأ البر الرئيسي الصيني في تشديد بعض أكثر المتطلبات صرامة في العالم على المسافرين القادمين من وجهات أجنبية أخرى.





اعتبارًا من 6 نوفمبر، يجب على جميع الركاب من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا المتجهين إلى البر الرئيسي للصين إجراء اختبار الحمض النووي واختبار الدم للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا. يجب إجراء الاختبارات قبل الصعود إلى الطائرة بـ 48 ساعة على الأكثر.





إذا احتاج الراكب إلى إيقاف عبور في طريقه إلى الصين، فيجب إجراء نفس الاختبارات في بلد أو منطقة العبور.





خططت ليني لي، وهي مواطنة صينية، للسفر من سياتل إلى الصين في منتصف نوفمبر، لكنها تحولت إلى رحلتها إلى 6 نوفمبر للمراوغة حول القاعدة، على الرغم من تضاعف الأسعار ثلاث مرات.





قالت "لي"، 30 عامًا: "تم بيع التذاكر في ثوانٍ، حيث كان الناس يتدافعون للتغلب على الموعد النهائي. لقد كنت أسارع لبيع العديد من ممتلكات عائلتي في الأيام الماضية في حال لم أستطع العودة إلى الولايات المتحدة".





تم فرض متطلبات مماثلة على المسافرين من دول مثل أستراليا وسنغافورة واليابان اعتبارًا من 8 نوفمبر.





لم يكن مطلب الاختبار المزدوج غير مسبوق. يمكن للمسافرين الذين يصلون على متن رحلات مرتبة خصيصًا من دول مثل الهند الخضوع لعدة جولات من تلك الاختبارات.





قالت غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين، إنها لا ترى أي سبب لإجراء تعديلات على النظام الحالي.





وأضافت: "لسوء الحظ، بينما تترك الباب مفتوحًا من الناحية الفنية، فإن هذه التغييرات تعني ضمناً حظرًا فعليًا على أي شخص يحاول العودة إلى حياته وعمله وعائلاته في الصين".





كما قالت الغرفة أيضًا، إن اختبار الأجسام المضادة لم يكن متاحًا على نطاق واسع في العديد من البلدان.





وقالت شركة طيران جنوب الصين، أكبر شركة طيران في البلاد من حيث حمولة الركاب، يوم الثلاثاء، إنها ستعلق خدمات الترانزيت للركاب القادمين من 21 دولة، معظمهم من الدول الأفريقية والآسيوية مثل الهند والفلبين.





من المقرر أن ينخفض عدد رحلات الركاب الدولية الأسبوعية التي تخدم البر الرئيسي للصين من أواخر أكتوبر حتى مارس بنسبة 96.8 ٪ مقارنة بالعام السابق إلى 592، وفقًا لأحدث الجداول الزمنية.