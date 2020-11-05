الأربعاء.. انطلاق حفلات الليلة المحمدية فى صحبة الهادى الأمين" بالبالون

تنطلق حفلات الليلة المحمدية "فى صحبة الهادى الأمين" فى الثامنة من مساء يوم الأربعاء ١١ نوفمبر الجارى، على مسرح البالون بالعجوزة وتستمر لمدة ثلاثة أيام .

















تقام الليلة المحمدية "في صحبة الهادي الأمين" ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي الشريف، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الذى يوجه شكر خاص للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، على مايقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور .

















كما يواصل المخرج جمال عبد الحميد بروفاته المكثفة لليلة المحمدية، التى يشارك فيها كوكبة كبيرة من نجوم الفن والطرب، البطولة فيها للفنانين "سهير المرشدي، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، مديحة حمدى، سوسن بدر، أحمد ماهر، طارق دسوقي، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي والمنشد محمود التهامي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول .















