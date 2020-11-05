الأحد.. "الدائرة الحائرة" على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:49 ص
بوابة الفجر
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تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، في السادسة من مساء الأحد ٨ نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك .



 
«الدائرة الحائرة» من إصدار نهضة مصر للنشر، ويناقش القصة الناقد الدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتبة نشوى الحوفي، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.



وقصة ضمن قائمة الشرف لجائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين «IBBY» لعام ٢٠٢٠ والتى تعد واحدة من أهم الجوائز الثقافية فى مجال أدب الطفل واليافعين، حيث تقوم الهيئة الدولية كل عام بانتقاء أفضل القصص التى تعكس الثقافات المختلفة حول العالم، ومن شأنها تنمية مدارك وقدرات الأطفال المعرفية والإبداعية .




أما الكاتبة سماح أبوبكر عزت، فهى واحدة من أهم مؤلفى أدب الطفل، وقدمت أكثر من ٤٠ إصدارا فى هذا التخصص ما بين قصص وكتب تاريخية، وحصدت من خلالها على العديد من الجوائز العربية والدولية عن عدة أعمال أدبية ودرامية فى مجال الطفل، من بينها: الجائزة الذهبية فى مجال السيناريو فى مهرجان الإبداع العربى عن مسلسل علاء الدين وكنز جدو أمين .

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