الأحد.. "الدائرة الحائرة" على مائدة مكتبة القاهرة الكبرى









تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" للكاتبة سماح أبو بكر عزت، في السادسة من مساء الأحد ٨ نوفمبر الجارى، بمقر المكتبة بالزمالك .













«الدائرة الحائرة» من إصدار نهضة مصر للنشر، ويناقش القصة الناقد الدكتور محمد سيد عبدالتواب، والكاتبة نشوى الحوفي، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.













وقصة ضمن قائمة الشرف لجائزة الهيئة الدولية لكتب اليافعين «IBBY» لعام ٢٠٢٠ والتى تعد واحدة من أهم الجوائز الثقافية فى مجال أدب الطفل واليافعين، حيث تقوم الهيئة الدولية كل عام بانتقاء أفضل القصص التى تعكس الثقافات المختلفة حول العالم، ومن شأنها تنمية مدارك وقدرات الأطفال المعرفية والإبداعية .















