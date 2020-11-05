البيت الأبيض: ترمب سيهزم بايدن بـ40 ألف صوت في بنسلفانيا

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سوف يهزم منافسه جو بايدن، المرشح الديمقراطي، بـ40 ألف صوت في بنسلفانيا.





يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت السلطات المحلية في بنسلفانيا، أن عمليات فرز الأصوات ستنتهي خلال اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير،





اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.





وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".



