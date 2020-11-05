كامالا هاريس: فرز جميع الأصوات هو حجر الزاوية لنظامنا الديمقراطي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:41 ص
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
الفجر
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قالت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، المرشح لانتخابات الرئاسة الأمرييكية، إن فرز جميع الأصوات هو حق دستوري للأميركيين.

وأضافت "هاريس"، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية: "فرز جميع الأصوات هو حجر الزاوية لنظامنا الديمقراطي".

وبدأت المؤشرات الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بين كلا من: الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الظهور، وكانت تميل لصالح الأخير،

اتهم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منافسيه الديمقراطيين بأنهم يحاولون سرقة الانتخابات.

وقال "ترامب"، في تصريحات نشرتها "سكاي نيوز عربية": "نحن متقدمون بقوة لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بسرقة الانتخابات، ولن نسمح لهم بالفوز".

من جانبه، قال المرشح الديمقراطي، جو بايدن: "نشعر بالثقة في الفوز، ولن أعلن أنا نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية، ونأمل في الفوز بولاية ميتشغان وبنسلفانيا، وقد لا نعرف نتيجة الانتخابات حتى صباح الأربعاء أو بعد ذلك".

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